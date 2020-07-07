رئيس البرازيل يخضع لفحص كورونا بعد ظهور الأعراض عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يوم الاثنين إنه خضع لاختبار آخر للكشف عن فيروس كورونا وذلك بعدما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه يعاني أعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس - وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقال بولسونارو لأنصاره خارج القصر الرئاسي إنه زار المستشفى للتو وخضع للاختبار، مضيفا أن الفحص أظهر أن رئتيه في حالة جيدة.
وقالت رويترز، إنه لم يرد مكتب الرئيس على طلب التعليق.
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