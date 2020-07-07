السودان: تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٢٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٨ حالات وفاة، فيما تم شفاء ٢٢٦ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الاثنين عن التقرير الوبائي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٨٣ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ٣٧٥ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٨٩٤ حالة، بينها ٦١٦ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٤٨٩٩ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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