محافظ جنوب سيناء ينعى الفريق العصار

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في بيان، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية أمس الإثنين.

تقدم المحافظ بالعزاء والمواساة لأسرة الفقيد، قائلًا: "مصر فقدت رجلاً وطنيًا شريفًا، وهب حياته لخدمة الوطن في كافة المحافل العسكرية والسياسية، وكان متعاونًا دائمًا مع قيادات محافظة جنوب سيناء، لإحداث تنمية حقيقية على أرضها".