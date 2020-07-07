محافظ جنوب سيناء ينعى الفريق العصار

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
نعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في بيان، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية أمس الإثنين.
تقدم المحافظ بالعزاء والمواساة لأسرة الفقيد، قائلًا: "مصر فقدت رجلاً وطنيًا شريفًا، وهب حياته لخدمة الوطن في كافة المحافل العسكرية والسياسية، وكان متعاونًا دائمًا مع قيادات محافظة جنوب سيناء، لإحداث تنمية حقيقية على أرضها".
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