البيت الأبيض يحث الناخبين على ارتداء الكمامات

نقلت وكالة أنباء رويترز عن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، أن حملة الرئيس دونالد ترامب قررت تشجيع الناخبين بقوة على ارتداء الكمامات أثناء حضور تجمع انتخابي مقبل لترامب،

وذلك خلافا لتجمعه السابق.

وأضاف ميدوز في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" اليوم الاثنين، أن "الأمر لا يعدو سوى كونه إجراء احترازيا".

وتخطط حملة ترامب الانتخابية لإقامة التجمع في الهواء الطلق السبت المقبل في مدينة بورتسموث بولاية نيوهامبشير.

وأثناء الإعلان عن الفعالية قالت الحملة: "ستكون مطهرات اليدين متاحة على نطاق واسع في الفعالية، وسيزود كل واحد من الحضور بكمامة وسيجري تشجيعهم على ارتدائها".