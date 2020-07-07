ترامب لتبون : نتطلع للعمل مع الجزائر لاستعادة الاستقرار فى شمال إفريقيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطلع بلاده للعمل مع الجزائر في إطار الحرب على الإرهاب لاستعادة الاستقرار في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
المتحدة الأمريكية مصممة على الاستمرار في العمل معا بما فيه الحرب على الإرهاب لاستعادة الاستقرار إلى شمال إفريقيا ومنطقة الساحل".
وقال ترامب - في رسالة تهنئة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة احتفال الجزائر بعيد الاستقلال -"إن الولايات
للخامس من يوليو"، وتابع قائلا "إن بلدينا يقيمان شراكة متينة ما انفكت تزدهر تحت قيادتكم بصفتكم رئيسا للجمهورية".
وأضاف ترامب "أتقدم إليكم و إلى الشعب الجزائري بتهاني في الوقت الذي تحتفلون فيه بعيد الاستقلال الموافق
وأعرب ترامب، عن أمله توسيع الروابط التجارية والثقافية والاقتصادية بين أمريكا والجزائر، وقال "إن البلدين يواجهان أيضا عدوا مشتركا ممثلا في جائحة كورونا فيروس، وبالرغم من أن هذه الجائحة تشكل تحديا كبيرا، إلا أنني سعيد بالتعاون القائم بين بلدينا في هذا المجال".
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