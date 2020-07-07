بدء تكويت العقود بوزارتى الأشغال والإسكان

أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة رنا الفارس، بدء تكويت العقود في (الأشغال) و(الإسكان) والجهات التابعة لهما، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الفارس - في بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذه الخطوة الجديدة نحو عملية التكويت وإحلال الكوادر الوطنية في العقود بالجهات التابعة لها، تأتي بعد إعلانها سابقا بدء الإحلال وإنهاء خدمات الوافدين في

الجهات التابعة لها، والذي تم بدء تنفيذه بالفعل.وأضافت أنه استكمالا لما بدأ في خطة التكويت، فقد تم تشكيل لجنة لإعداد برنامج لدعم العمالة الوطنية على مستوى العقود والاتفاقيات الاستشارية في وزارتي الأشغال والإسكان والجهات التابعة لهما.وأوضحت الفارس، أن خطة التكويت تهدف إلى زيادة فرص العمل للكوادر الوطنية التي أثبتت جدارتها على جميع الأصعدة، كما تمثل هذه المبادرة دعما جديدا للكوادر الكويتية، عبر تقديم فرص لها على مستوى العقود والاتفاقيات في الجانب الاستشاري بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري وبنك الائتمان الكويتي.وكانت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية، قد أعلنت في 16 يونيو الماضي، إنهاء خدمات 135 وافداً من العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من غير الكويتيين، ابتداءً من الأول من سبتمبر المقبل