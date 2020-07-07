الطاعون الدبلي.. أهم المعلومات عن المرض الأكثر فتكًا بالعالم

سيطرة حالة من الخوف على عموم شعوب العالم، بعدما أعلنت الصين مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدبلي أو الدملي في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد، الأمر الذى جعل "الطاعون الدبلي"، يتصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بمصر والمملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية.

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معلومات عن الطاعون الدبلي:

أشتهر الطاعون الدبلي، في العصور الوسطي بالموت الأسود، نتيجة موت بعض أجزء من الجسد مثل أصابع اليد والقدم، كما

عرف بأنه شديد العدوى بلا يصل حجم خطورته بالمميت.

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وفقًا لعديد من المظمات الصحية العالمية، تصف الطاعون الدبلي، بالأكثر فتكًا في تاريخ البشرية، لخطورته الشديدة والتي تنتج من بكتريا " رسينيا بيستس"، التي تعيش في القوارض"الفئران والبراغيث".

عودة ظهور الطاعون الدبلي:

في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أعلنت السلطات الصينية،

رصد مريض أصيب بالعدوى بعد تواجده في بؤرة تفش محتملة، موضحين أن المريض يخضع الآن للعلاج والعزل، وتم تقييم حالته على أنها مستقرة.

وأكدت السلطات الصينية، أنه هناك خطر من انتشار المرض بين سكان المدينة، وأعطيت توصيات بعدم اصطياد وتناول الحيوانات البرية.

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أعراض الطاعون الدبلي:

تبدأ أعراض الطاعون الدبلي، في الظهور على جسد الإنسان، من يومين إلى ستة أيام من العدوى، وفيما يلي ننشر الأعراض:

- أعراضه آلام في العقد اللمفاوية.

-تورم في الفخذ أو الإبط.

- تضحم في الغدد الليمفاوية.

- الحمى.

- الصداع.

- آلام العضلات والتعب.

- في بعض الحالات يؤر على الرئتين، ويسبب السعال.

- ألم الصدر وصعوبة التنفس.

- تسمم الدم.