مجلس وزراء اليمن يدين أنشطة إيران العدائية بمياههم الإقليمية

أعرب مجلس الوزراء اليمني، عن إدانته واستنكاره بشدة للأنشطة العدائية التي تنفذها سفن إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية بشكل متكرر، من تجريف للثروة السمكية وحوادث إطلاق النار على قوارب الصيد والصيادين اليمنيين، واستخدام هذه السفن كغطاء لتهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، مطالبا الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بإدانة هذه الأنشطة العدائية والضغط على النظام الإيراني لوقفممارساته باعتبارها مساس بسيادة اليمن وامنه واستقراره.
بشأنها القرارات المناسبة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية،أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، والذي شهد نقاشا مستفيضا حول عدد من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة، واتخذ
وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى التحركات الأممية الأخيرة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ونتائج اللقاءات في ظل استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية بالتصعيد العسكري في مختلف الجبهات، واستهداف المدنيين وإطلاق الصورايخ والطائرات المسيرة ومنها باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مؤشر على عدم جديتها في السلام أو الحل السياسي، مشيرا إلى استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في تعميق الكارثة الإنسانية وافتعال أزمة المشتقات النفطية ومحاولة التنصل عن الآليات المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في الحديدة
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