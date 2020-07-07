نيودلهي و بكين تتفقان على فض الاشتباك

وصرح المصدر لوكالة فرانس برس «انسحاب جيش التحرير الشعبي بدأ وفقا للترتيبات التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء بين جنرالات الجيشين».
وفي 15 يونيو، وقع اشتباك عنيف جدا بين جنود هنود وصينيين تم خلاله رشق حجارة واستخدام عصي مزودة بمسامير في واد متنازع عليه يقع في صحراء لاداخ (شمال الهند).
وتدور نزاعات حدودية بين الهند والصين في هذه المنطقة.
وكان ذلك أول اشتباك دام منذ 45 عاماً بين القوتين النوويتين الجارتين، وأسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا. ولم تكشف بكين عدد الضحايا في صفوف قواتها.
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