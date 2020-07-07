منح 34 فلسطينيا الجنسية التونسية

أمضى الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بالأمس يقضي بمنح 34 فلسطينيا من المقيمين في تونس الجنسية التونسية.

وقطعت هذه الخطوة للرئيس سعيد عقودا من التحفظات في منح الجنسية للأجانب وللفلسطينيين المقيمين في تونس منذ سنوات طويلة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر برئاسة الجمهورية أن القرار «يأتي في إطار حرص الرئيس على نُصرة القضية الفلسطينية ولا يمس من ملف حق العودة للفلسطينيين».

ويشمل قرار سعيد 101 أجنبي آخر مقيم في تونس من جنسيات عربية وإفريقية.

كما أوضح المصدر «أن القانون التونسي يسمح بازدواجية الجنسية، وأن الرئيس سعيد أمضى هذا الأمر لاعتباره أن منح الجنسية لطالبيها، خاصة ممن طالت إقامتهم في تونس ولهم رغبة واقتناع بالانتماء لها، يعد حقا إنسانيا».

لافتا إلى أن القانون التونسي لا يضع شروطا دقيقة لمنح الجنسية التونسية، مما يسمح باستعمال السلطة التقديرية.