وكان طحكوت البالغ 57 عاماً مدير شبكة وكلاء كبرى ومالك مصنع تجميع تابع لشركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات.
ويحاكم في محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، بتهم «الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع» و«تبييض الأموال» مع شقيقيه وابنه، كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ويجري الاستماع أيضاً في هذه القضية إلى رئيسي الوزراء السابقين في عهد بوتفليقة، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المحكوم عليهما أصلاً بأحكام سجن مشددة في قضايا فساد أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء محاكمة رجل أعمال مقرب من بوتفليقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.