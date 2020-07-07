بدء محاكمة رجل أعمال مقرب من بوتفليقة

بدأت في الجزائر محاكمة رجل الأعمال الجزائري محيي الدين طحكوت بتهم فساد، وفقاً لما أكد مصدر رسمي، وهو واحد من أكثر رجال الأعمال نفوذاً خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكان طحكوت البالغ 57 عاماً مدير شبكة وكلاء كبرى ومالك مصنع تجميع تابع لشركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات.

ويحاكم في محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، بتهم «الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع» و«تبييض الأموال» مع شقيقيه وابنه، كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ويجري الاستماع أيضاً في هذه القضية إلى رئيسي الوزراء السابقين في عهد بوتفليقة، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المحكوم عليهما أصلاً بأحكام سجن مشددة في قضايا فساد أخرى.