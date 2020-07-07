النمسا تستمر في استخدام مقاتلات Eurofighter

صرحت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر، بأن بلادها سوف تستمر في استخدام طائرات Eurofighter المقاتلة في تسيير دوريات جوية، على الرغم من النزاع القضائي المستمر منذ سنوات مع شركة إيرباص المصنعة لهذه المقاتلات.

وكانت النمسا قد اشترت 15 طائرة مقاتلة من طراز Eurofighter عام 2003، في أكبر صفقة عسكرية تبرمها البلاد منذ انتهاء الحرب (العالمية الثانية) وحتى الآن. وذكرت النمسا في وقت لاحق أنها تعرضت لعملية خداع فيما يتعلق بتجهيزات وإمكانيات المقاتلات، ووجهت اتهامات بالفساد إلى شركة إيرباص، وهي الاتهامات التي تنفيها الشركة الأوروبية.

وقالت تانر إن النمسا تعتزم الاستمرار في استخدام المقاتلات رغم عدم كفاية معداتها.

غير أنها أضافت أن النمسا سوف تستخدم كافة السبل القضائية الممكنة للخروج من الصفقة والحصول على تعويض.