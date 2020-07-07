وكانت النمسا قد اشترت 15 طائرة مقاتلة من طراز Eurofighter عام 2003، في أكبر صفقة عسكرية تبرمها البلاد منذ انتهاء الحرب (العالمية الثانية) وحتى الآن. وذكرت النمسا في وقت لاحق أنها تعرضت لعملية خداع فيما يتعلق بتجهيزات وإمكانيات المقاتلات، ووجهت اتهامات بالفساد إلى شركة إيرباص، وهي الاتهامات التي تنفيها الشركة الأوروبية.
وقالت تانر إن النمسا تعتزم الاستمرار في استخدام المقاتلات رغم عدم كفاية معداتها.
غير أنها أضافت أن النمسا سوف تستخدم كافة السبل القضائية الممكنة للخروج من الصفقة والحصول على تعويض.
كانت هذه تفاصيل خبر النمسا تستمر في استخدام مقاتلات Eurofighter لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.