السودان يتهم أديس أبابا بملء سد النهضة سرا

قال القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان، محمد وداعة، إن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرًا، ما تسبب في نقص حصة المياه في السودان.

واكد وداعة، في تصريحات صحفية: «جميع الأدلة تؤكد ذلك، وأن السودان اشتكى من قلة المياه التي ترد له في يوليو الحالي، وهذه الخطوة أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء».

لافتا إلى أن الأمر يزداد سوءا على السودان، متهما إثيوبيا بالسعي إلى تخزين المياه والتحكم فيها رغم إخلال ذلك بكل اتفاقيات المياه».

مشيرا إلى أن إثيوبيا الآن تحتل نحو مليوني فدان من الأراضي السودانية»، ووصفها بـ»القوة الاستعمارية».