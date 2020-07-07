الداخلية العراقية تأمر بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ملابسات "اغتيال الهاشمي"

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وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وسائل إعلام عراقية أن "الخبير الأمني هشام الهاشمي، اغتيل برصاص مسلحين مجهولين في بغداد".

وقال مصدر أمني عراقي: إن الكاتب والمختص في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي، قتل أمام منزله في هجوم مسلح شرقي بغداد، مضيفاً أن "مجموعة مسلحة تستقل عجلتين ناريتين اطلقت النار اليوم، صوب الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، لافتاً إلى أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".

وعرف الهاشمي (البالغ من العمر 40 عاماً)، بأنه خبير أمني ومحللي سياسي، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، يظهر بشكل يومي على القنوات التلفزيونية العربية، وكان من أبرز الناشطين خلال المظاهرات العراقية الأخيرة.