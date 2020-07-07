كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات وكرواتيا يبحثان احتواء تداعيات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصال هاتفي مساء اليوم الإثنين، من نظيره الكرواتي جرليك رادمان، وناقشا العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، والقضايا المشتركة.

كما تناول الاتصال الهاتفي، التطورات الراهنة في المنطقة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا، وبحث الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وتبادل الشيخ عبدالله بن زايد ورادمان، التعازي في ضحايا كورونا، وأكدا على أهمية التعاون والتنسيق المشترك على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود الدولية المبذولة من أجل الوصول إلى لقاح للمرض.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أشاد جرليك رادمان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

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