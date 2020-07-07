شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قياسي لإصابات كورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، رصد 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 1218 أول أمس الأحد. وبهذا يتراجع العدد اليومي لإصابات كورونا عن الألف للمرة الأولى منذ 27 مايو الذي شهد تسجيل 910 إصابات.

لكن عدد الوفيات الذي أبلغت عنه الوزارة أمس، ارتفع إلى 79 من 63 أمس.

وقالت الوزارة إن 512 شخصا تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 21238 حالة حتى أمس.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي المصابين بالفيروس في مصر بلغ 76222 من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و 3422 حالة وفاة.

وكانت الحكومة رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس آذار وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.