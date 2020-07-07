شكرا لقرائتكم ترمب: لابد من فتح المدارس رغم كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه لا بد من إعادة فتح المدارس في الخريف المقبل رغم انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، أكدت سلطات الهجرة الأميركية، أنّ الولايات المتّحدة لن تسمح للطلاب الأجانب بالبقاء على أراضيها إذا كانوا مسجّلين في مؤسّسات تعليمية كانت قرّرت، بسبب الجائحة، إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت عند استئناف العام الدراسي.

وأوضحت "شرطة الهجرة والجمارك" في بيان أنّ الطلّاب الأجانب المقيمين اليوم في الولايات المتّحدة والمسجّلين في مثل هذه المؤسسات التعليمية "سيتعيّن عليهم مغادرة البلاد أو أخذ إجراءات أخرى، مثل الانتقال إلى كليّات تشترط إلزامية الحضور شخصياً لمتابعة الدروس، من أجل المحافظة على وضعهم القانوني".

فيما نادى الرئيس بضرورة فتح المدارس في الخريف، إلا أن حكام الولايات يجدون صعوبة في احتواء زيادة مضطردة في حالات الإصابة في أنحاء البلاد وتعدل ولايات عن محاولات استئناف الأنشطة وتوقفها.

كورونا من أميركا

لا بد منه!

وقال ترمب على تويتر: "لا بد أن تفتح المدارس في الخريف"، فيما لم يتضح بعد الإجراءات التي يدرسها الرئيس لإجبار المدارس على الفتح.

وتخضع المدارس إلى حد بعيد للاختصاص القضائي لحكومات الولايات والمدن.

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يذكر أن ترمب كان زف قبل أيام، بشرى سارة، خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض السبت بمناسبة عيد الاستقلال، بأنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح أو علاج لكورونا "قبل فترة طويلة" من نهاية 2020.

كورونا في أميركا

كما أشاد بطريقة تعاطي بلاده مع الأزمة، لافتاً: "لقد حققنا الكثير من التقدم. استراتيجيتنا تعمل بشكل جيد".

وجدد هجومه على الصين، التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى بالعالم، قائلاً إنه يجب محاسبتها على تقاعسها عن احتواء الفيروس.

إلى ذلك أكد أن 99% من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة "غير ضارة تماماً".

كورونا في أميركا

130 ألف وفاة في أميركا

يشار إلى أن إحصاء حديث لوكالة رويترز كان كشف قبل ساعات، أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تجاوزت 130 ألفا، يوم الاثنين، وسط تصاعد عدد الإصابات.

وتشكل هذه الأرقام ضغطا على الرئيس دونالد ترمب الذي يسعى إلى إعادة فتح الاقتصاد الأميركي في أقرب وقت ممكن، لتقليل التبعات الناجمة عن الإغلاق وتشديد الإجراءات الوقائية.