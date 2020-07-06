أعلنت سلطات الهجرة الأميركية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لن تسمح للطلاب الأجانب بالبقاء على أراضيها إذا كانوا مسجلين في مؤسسات تعليمية قررت، بسبب جائحة كوفيد-19، إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت عند استئناف العام الدراسي الخريف المقبل.
وأوضحت “شرطة الهجرة والجمارك” في بيان لها أن الطلاب الأجانب المقيمين اليوم في الولايات المتحدة والمسجلين في مثل هذه المؤسسات التعليمية “سيتعين عليهم مغادرة البلاد أو أخذ إجراءات أخرى، مثل الانتقال إلى كليات تشترط إلزامية الحضور شخصيا لمتابعة الدروس، من أجل المحافظة على وضعهم القانوني”.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تداعيات “كورونا”.. واشنطن ستلغي تأشيرات الطلاب الأجانب الذين يتلقون دروسهم عبر الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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