بعد أزمة التصريحات.. الملك يعين محمد أيت وعلي سفيرا بالجزائر خلفا لحسن عبد الخالق

عين الملك محمد السادس محمد آيت وعلي سفيرا للمغرب بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد الأزمة التي خلقتها تصريحات عبد القادر المساهل، وزير الخارجية للجارة الشمالية للمملكة.

وعوض محمد أيت واعلي السفير السابق للمغرب في الجزائر حسن عبد الخالق بعد عودته، مؤخرا، من الإمارات حيث كان يشغل منصب سفير للمغرب لمدة 9 سنوات بناء على استدعاء في ظل أزمة صامتة نتيجة موقف الإمارات، التي لم تقدم على تعويض سفيرها بالرباط، الذي غادر العاصمة الرباط قبل عام.

وعاد السفير عبد الخالق ليستأنف أعماله بالجزائر، بعد أن تم استدعاؤه في وقت سابق احتجاجا على تصريحات المساهل المسيئة للمغرب، قبل أن يعين اليوم، الاثنين، الملك محمد السادس محمد أيت واعلي سفيرا للمغرب خلفا لحسن عبد الخالق، إلى جانب تعيين مجموعة من السفراء بالعديد من الدول.

وعين الملك محمد السادس منية بوستة كاتبة عامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي سياق متصل عين الملك مجموعة من السفراء بالدول الإفريقية، ويتعلق الأمر بكل من الحسن ناصري بجمهورية السنغال، إدريس اصباين بجمهورية مالي، زكرياء الكوميري بجمهورية تنزانيا المتحدة، وعبد الرزاق لعسل بجمهورية كينيا، وعصام الطيب بجمهورية غينيا.

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وعلى المستوى العربي، عين الملك محمد حمزاوي سفيرا للمغرب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلي بنعيسى، سفيرا في دولة الكويت، ، فضلا عن تعيين عبد الرحيم موزيان، سفيرا للمملكة، رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله.

وارتباطا بالموضوع، عين الملك محمد السادس كريم مدرك سفيرا لدى مملكة السويد، محمد الصبيحي، سفيرا بالجمهورية الهلينية (اليونان)، حكيم حجوي سفير لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ونبيلة فريدجي، سفيرة لدى مملكة النرويج.

وفي أمريكا اللاتينية، عين هشام دحان سفيرا لدى جمهورية الدومينيكان، هشام العلوي سفيرا لدى جمهورية كوبا، بشرى القادري بودشيش، سفيرة لدى جمهورية بنما.

وفي دول أسيا والاقيانوس، عينت وسان الزيلاشي، سفيرة للمغرب لدى كومنولث أستراليا، محمد رشيد معنينو سفيرا لدى جمهورية كازاخستان، وعبد الرحيم الرحالي سفيرا للمغرب لدى مملكة التايلاند.