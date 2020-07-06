تعيين محامي الملك محمد السادس وزيرا للعدل بالحكومة الفرنسية

عين المحامي الشهير إيريك دوبوند موريتي، محامي الملك محمد السادس، وزيرا للعدل بفرنسا، اليوم الاثنين بموجد التعديل الحكومي الجديد.

وشكل تعيين محامي الملك محمد السادس واحدة من المفاجآت الكبرى للتعديل الحكومي الفرنسي، وفق إفادة مصادر إعلامية فرنسية، والتي وصفته بـ”الرجل صاحب الصوت العالي” مثنية على مستواه بفضل العدد الكبير من البراءات التي تحصل عليها في القضايا التي أوكلت إليه.

واشتهر محامي الملك بتألقه، خلال السنوات الأخيرة، في العديد من القضايا البارزة بينها قضية محاكمة عبد القادر مراح شقيق محمد مراح، ومحاكمة الوزير السابق جورج ترون، فضلا عن قضية لصالح الشرطة ضد جان لوك ميلينشون.