وفاة وزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي وزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار، مساء اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 74 عامًا، وهو يعتبر من العسكريين البارزين على الساحة السياسية منذ الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في ثورة 25 يناير.
وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حسابه على موقع "تويتر" "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي وافته المنية اليوم".
وقالت مصادر صحافية محلية إنه توفي بعد "صراع مع المرض"، دون الإسهاب أكثر في تفاصيل المرض.
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسّام راضي، أعلن الأسبوع الماضي ترقية اللواء العصار إلى رتبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل.
وبرز اسم العصار في 2011، عندما شغل عضوية المجلس العسكري الحاكم بعد الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك. وكان مسؤولًا عن ملف العلاقات الخارجية وشكل قناة اتصال بالإعلام والقوى السياسية.
وفي 2012 قرر الرئيس الراحل محمد مرسي تعيين العصار مساعدا لوزير الدفاع الذي كان آنذاك السيسي. إلا أنه كان ضمن العسكريين الذين برز حضورهم في مؤتمر 3 تموز/ يوليو 2013، والذى أعلن فيه الجيش المصري الإطاحة بمرسي.
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