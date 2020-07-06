إنتر ميلان لا يريد بيع لاوتارو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن المدير التنفيذي لإنتر ميلان، بيبي ماروتا، قوله إن نجم الفريق، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، يجب أن يجد راحة البال لمساعدة النيراتزوري فيما تبقى من الموسم.

وأحرز مارتينيز 16 هدفًا قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، ولكن بعد التكهنات التي ربطت باسمه ببرشلونة، سجل هدفا وحيدًا في 6 مباريات، وأهدر ركلة جزاء ضد بولونيا بالأمس.

وقال ماروتا، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "عاملان يجب أخذهما بعين الاعتبار، أحدهما يتعلق بالمنافسة والآخر بسوق الانتقالات، حيث يعملان بشكل متزامن".

وأضاف "إنتر ميلان لا يريد بيع لاعب شاب عمره 23 عامًا مثل لاوتارو، لكن هذا هو الوقت الذي تنتشر فيه الشائعات، ورأينا لاوتارو العظيم في النصف الأول من الموسم، والذي لفت أنظار الأندية الكبرى".

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وتابع "الآن على لاوتارو أن يجد راحة البال، ليضمن إنتر ميلان مستوى الأداء الذي ظهر به في النصف الأول من الموسم".

وعن موقف كريستيان إريكسن، أجاب "لقد انضم لنا في كانون الثاني/يناير الماضي، ومن الواضح أنه يُعاني من مشاكل في الملعب، بسبب الغيابات، لكنه لاعب رائع ويمكنه تقديم المزيد، ويجب أن نتحلى بالصبر معه".

وأتم "هناك 8 مباريات متبقية و24 نقطة للحصول عليها، وعانينا من 4 هزائم، أما الدوري الأوروبي سنحاول الفوز به، ولا نعرف كيف ستنافس الفرق الأخرى الآن، لكننا نلعب للفوز وهذا هو هدفنا الكبير".