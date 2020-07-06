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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المصرية: تسجيل 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و79 وفاة والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يوليه 2020
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و79 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.
وأكدت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا، الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الإثنين، بلغ 76222 حالة، وعدد الوفيات 3422 حالة.
كما أشارت الوزارة إلى تعافي 512 مصابا من الفيروس خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي المتعافين إلى 21238 شخصا حتى اليوم.
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