شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال.. 178 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 7 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السنغال 178 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 838 فحصاً ليصل إجمالي الإصابات فيها منذ الثاني من مارس الماضي إلى 7478 إصابة مؤكدة. وذكرت وزارة الصحة السنغالية في بيان لها أمس، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل تعافي 78 مصاباً ليصل إجمالي المتعافين إلى 4909 أشخاص، وبلغت الوفيات 136.

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