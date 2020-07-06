شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 1375 إصابة جديدة و27 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1375 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و27 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 206442 حالةً، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة ليصل إلى 29920 حالة وفاة.

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