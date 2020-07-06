شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. 44 ألف إصابة جديدة و235 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 44,361 إصابة جديدة بفيرويس كورونا المستجد و235 حالة وفاة. وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,886,267 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 129,811 حالة وفاة.

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