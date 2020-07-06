مصرف لبنان يعلن تأمين الاحتياجات الأساسية وفق سعر 3900 ليرة للدولار



أعلن مصرف لبنان عن تأمين سلة الاحتياجات الأساسية وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار.

وقال المصرف، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" إنه "سيقوم بتأمين المبالغ اللازمة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية (اي بما يعرف بسلة الاحتياجات الاساسية) على أساس سعر صرف ثابت 3900 ليرة للدولار".

وطالب بتقديم الطلبات للمصارف وتسديد قيمتها نقداً بالليرة اللبنانية إلى المصرف الذي سيسلّمها بدوره إلى مصرف لبنان، والذي سيقوم بتحويل قيمتها بالدولار إلى حساب المصرف المعني لدى المصرف المعتمد لديه.

ولفت إلى أن كل طلبات الاستيراد المقدمة سابقا، والموافق عليها قبل هذا التاريخ، تبقى على أساس سعر صرف ثابت 3200 ليرة للدولار.

يذكر أن لبنان يعاني حالياً من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.



الرئيس اللبناني يدعو لعدم الاستسلام:

من جانبه، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين إلى التمسك بالأمل وشحذ الهمم والابداع وعدم الاستسلام أمام المعوقات والصعوبات، لتخطي الواقع الراهن والعبور إلى ضفة النهوض والاستقرار.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن عون قوله إن الأمسية الموسيقية، التي عاشها اللبنانيون ليلة أمس الأحد داخل معبد باخوس في قلعة بعلبك "أبلغ تعبير عن روح التحدي والمواجهة التي تحرك إرادة اللبنانيين في وجه وباء كورونا من جهة، والأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في تاريخ وطننا الذي يحيي المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير من جهة أخرى".

