دبي وجزيرة بالي جاهزتان لاستقبال السياح

أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن الإمارة "على أتم الاستعداد" لاستقبال السياح مجدداً ابتداء من غد الثلاثاء.

وقال في تصريح نشرته وكالة الأنباء الحكومية "وام" إنّ دبي مستعدة لاستقبال السياح "ضمن أعلى معايير السلامة".

وتابع "نرحب بجميع الزوار والسياح القادمين عبر مطارات دبي ونؤكد لهم أنهم محل ترحيب دائم في بلدهم الثاني ونحن على أتم الاستعداد لتسهيل اجراءات سفرهم وفق أعلى معايير الصحة والسلامة".

من جهته، قال العميد طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية أن إقامة دبي "في تأهب دائم ومستمر في استقبال الزوار وتقديم خدمات متميزة للمسافرين القادمين عبر مطارات دبي وفق اجراءات احترازية وأمنية لضمان سلامتهم".

وأشار إلى أنّ "ازدياد عدد المسافرين القادمين عبر دبي منذ عودة حركة الطيران سيشكل دفعة ايجابية للقطاع الاقتصادي والاستثماري الاجنبي وسيعيد الثقة بالقطاع السياحي".

وكانت إمارة دبي قد أعلنت الشهر الماضي أنّها ستعاود استقبال السياح والزوار بدءاً من 7 تموز/يوليو المقبل، بعد إغلاقها منذ منتصف آذار/مارس الماضي أمام حركة السياحة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودبي التي تضم العديد من المقاصد الترفيهية والمراكز التجارية الراقية، محطّة سياحية مهمّة استقبلت في العام 2019 نحو 16,7 مليون زائر.

بالي أيضاً، جاهزة للسياح:

تعتزم جزيرة بالي الإندونيسية استقبال السائحين مجدداً في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك في إطار إعادة الفتح التدريجي لاقتصاد الجزيرة، بعد إغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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وقال مكتب حاكم بالي اليوم الاثنين إنه سوف يعاد فتح المكاتب الحكومية والمعابد والأسواق والأماكن العامة الأخرى في بالي الخميس المقبل، في أول مرحلة لإعادة فتح الاقتصاد.

وأضاف أنه سيسمح للسائحين من بقية أنحاء إندونيسيا بزيارة الجزيرة في نهاية الشهر الجاري.

وقال المكتب في بيان " في المرحلة الثالثة، سوف يبدأ إعادة فتح قطاع السياحة بصورة أكبر، تشمل السائحين الأجانب في 11 أيلول/سبتمبر المقبل".

وقال حاكم بالي إي وايان كوستر " أطالب بتطبيق جميع البروتوكولات الصحية خلال المراحل الثلاثة بطريقة منظمة ومسؤولة".

وأضاف " هذه البروتوكولات تشمل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين".

وقد سجلت إندونيسيا اليوم 1209 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد حالات الاصابة 64 ألف و958 حالة.

وسجلت 70 حالة وفاة ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 3241 حالة.

وسجلت بالي حتى الآن 1900 حالة إصابة بالفيروس و 23 حالة وفاة.

وكانت إندونيسيا قد بدأت فتح اقتصادها تدريجيا منذ الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تسجل حالات إصابة يومية تتجاوز .1000

وسوف تبقى بعض القيود المفروضة على السفر والتواصل الاجتماعي في العاصمة جاكرتا، عقب ظهور حالات إصابة جديدة تعود لأسواق تقليدية وقطارات.