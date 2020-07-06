أوامر بإخلاء أكثر من مليون شخص وارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في اليابان

ارتفع اليوم الاثنين عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب الأمطار الغزيرة جنوب غربي اليابان إلى 44 شخصا، فيما دفع التحذير من هطول أمطار غزيرة، السلطات المحلية إلى إصدار أوامر لـ1.1 مليون شخص بإخلاء ديارهم.

ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين، حسبما قال المسؤولون في إقليم كوماموتو، مضيفين أن الأمطار الغزيرة مازالت تضرب المناطق المتضررة بالفعل من الفيضانات، ما أدى إلى إعاقة عمليات جهود الإنقاذ والبحث.

وفي السياق ذاته، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً طارئاً بأمطار غزيرة لأقاليم ساجا وناجاساكي وفوكوكا بجزيرة كيوشو.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" أن تراكم الأمطار بلغ 5.94 ميليمترفي ساعة في مدينة أومورا بناجاساكي.

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وغمرت المياه مناطق واسعة على طول نهر كوما يوم السبت، حيث فاضت المياه على ضفافه في عدة مواقع. وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن المياه جرفت ما لا يقل عن 14 جسراً، بما في ذلك 10 جسور أعلى نهر كوما، في كوماموتو.

وأفاد مسح حكومي اليوم الاثنين بأن المياه غمرت منازل نحو 6100 أسرة على طول نهر كوما.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تستمر الأمطار الموسمية الغزيرة في إغراق مناطق واسعة من اليابان، وحذرت من الانهيارات الطينية والفيضانات وزيادة منسوب مياه الأنهار.