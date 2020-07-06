مصدر: حملة تغيرات ستصدر خلال الايام القليلة القادمة بحق بعض الضباط

كشف مصدر امني، الاثنين، عن حملة تغيرات ستصدر خلال الايام القليلة القادمة بحق بعض الضباط. وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "حملة تغيرات ستصدر خلال الايام القليلة القادمة بحق بعض الضباط غير القادرين على اتمام المهام الموكلة اليهم".

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