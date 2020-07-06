الكاظمي يامر باعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر باعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه. وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر باعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه". واضافت ان "قائد الفرقة الاولى في الاتحادية هو المسؤول عن قاطع الرصافة بالكامل".

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