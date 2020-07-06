صالح معزيا بمقتل الهاشمي: أقل الواجب الكشف عن المجرمين وإحالتهم الى العدالة

قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، التعازي بمقتل الخبير الامني هشام الهاشمي، فيما اشار الى ان أقل الواجب الكشف عن المجرمين وإحالتهم الى العدالة.

وقال صالح في تغريدة له على تويتر وتابعتها الخليج 365، ان "إغتيال الباحث الصادق الخلوق الوطني هشام الهاشمي‬ على يد خارجين على القانون، جريمة خسيسة تستهدف الانسان العراقي وحقه في الحياة الحرة الكريمة، وتستهدف القيم التي ارتضيناها للوطن فيما بعد حقبة الاستبداد".

واضاف ان "‏أقل الواجب الكشف عن المجرمين وإحالتهم الى العدالة، لضمان الأمن والسلام لبلدنا".