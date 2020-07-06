الكاظمي بشأن مقتل الهاشمي: لن نسمح بعودة الاغتيالات ثانية الى المشهد العراقي

قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، تعازيه بمقتل الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، فيما اكد انه لن يسمح بعودة الاغتيالات ثانية الى المشهد العراقي.

وقال الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تلقينا ببالغ الحزن والأسف، نبأ استشهاد الخبير الإستراتيجي، هشام الهاشمي، الذي اغتيل على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون"، مبينا ان "الفقيد كان من صنّاع الرأي على الساحة الوطنية، وكان صوتا مساندا لقواتنا البطلة في حربها على عصابات داعش، وساهم كثيرا في إغناء الحوارات السياسية والأمنية المهمة".

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وتوعد الكاظمي "القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل"، مشيرا الى "اننا لن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية الى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار".

وتابع ان "الأجهزة الأمنية سوف لن تدخر جهداً في ملاحقة المجرمين"، لافتا الى "اننا سنعمل بكل جهودنا في حصر السلاح بيد الدولة، وأن لا قوة تعلو فوق سلطة القانون".