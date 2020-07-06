المغرب يعين سفيرا جديدا لدى الإمارات

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الإثنين، مجموعة من السفراء الجدد الذين سيتم تعيينهم بمختلف دول العالم، ومن بينهم محمد حمزاوي، الذي تم تعيينه سفيراً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.



واستقبل الملك محمد السادس عشرين سفيراً، طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة المغربية، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتم تعيين محمد حمزاوي، سفيراً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكُلا من: علي بنعيساً سفيراً لدى دولة الكويت، ومحمد آيت وعلي سفيراً لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالإضافة إلى عبد الرحيم موزيان سفيراً وأيضاً رئيساً لمكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله.

وعين الملك محمد السادس منية بوستة سفيرة كاتبة عامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

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وعلى مستوى الدول الإفريقية، عين العاهل المغربي كُلا من: الحسن ناصري سفيراً لدى جمهورية السنغال، وإدريس اصباين سفيراً لدى جمهورية مالي، وزكرياء الكوميري سفيراً لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، وعبد الرزاق لعسل سفيراً لدى جمهورية كينيا، وعصام الطيب سفيراً لدى جمهورية غينيا.

وفي أوروبا، عين الملك محمد السادس كُلا منك كريم مدرك سفيراً لدى مملكة السويد، ومحمد الصبيحي سفيراً لدى اليونان، وحكيم حجوي سفيراً لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ونبيلة فريدجي سفيرة لدى مملكة النرويج.

أما في أمريكاً اللاتينية، عين العاهل المغربي 3 سفراء، وهم: هشام دحان سفيراً لدى جمهورية الدومينيكان، وهشام العلوي سفيراً لدى جمهورية كوبا، والسيدة بشرى القادري بودشيش سفيرة لدى جمهورية بنما.

وعلى مستوى الدول الآسيوية، تم تعيين وسان الزيلاشي سفيرة لدى كومنولث أستراليا، وعين محمد رشيد معنينو سفيراً لدى جمهورية كازاخستان، فيما عين عبد الرحيم الرحالي سفيراً لدى مملكة التايلاند.