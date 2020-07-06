رويترز: مسلحون يقتلون بالرصاص مستشارا سابقا للحكومة العراقية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020 قال مسؤولون حكوميون ومصادر في الشرطة العراقية ومسعفون إن مسلحين في بغداد قتلوا مستشارا سابقا للحكومة ومحللا سياسيا اليوم الاثنين. ووصفت المصادر الحكومية قتل هشام الهاشمي، الذي عن تنظيم الدولة الإسلامية ودور الفصائل المدعومة من إيران في العراق، بأنها عملية اغتيال لكنها لم تشر بأصابع الاتهام إلى جهة بعينها.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن قتل الهاشمي.

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