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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 كشفت قناة العربية مشاهد متداولة لعملية اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي.

وكان مسلحون مجهولون، اغتالوا مساء اليوم الإثنين، المحلل السياسي العراقي، هشام الهاشمي، في العاصمة بغداد . Advertisements وأحدث خبر اغتيال هشام الهاشمي (47 عاما) صدمة بين العراقيين. وهشام الهاشمي مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم داعش، واشتهر من خلال متابعاتها وتغطيتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتابعه عشرات الآلاف كما أنه ضيف دائم عن القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة. وبحكم إتقانه اللغة الإنجليزية فقد أصبح الخبير الراحل مرجعية لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية، وكان يقدم أيضا المشورة للحكومة العراقية.

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