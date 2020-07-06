برهم صالح: اغتيال المحلل السياسي، هشام الهاشمي بجريمة خسيسة تستهدف الانسان العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

وصف رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، اليوم الاثنين ، اغتيال المحلل السياسي، هشام الهاشمي، بجريمة خسيسة تستهدف الانسان العراقي وحقه في الحياة الحرة الكريمة.



ونشر صالح تدوينة على تويتر، قال فيها إن "إغتيال الباحث الصادق الخلوق الوطني هشام الهاشمي على يد خارجين على القانون،جريمة خسيسة تستهدف الانسان العراقي وحقه في الحياة الحرة الكريمة"، مضيفاً، وتستهدف القيم التي ارتضيناها للوطن فيما بعد حقبة الاستبداد.

ورأى صالح، أن "أقل الواجب الكشف عن المجرمين وإحالتهم الى العدالة، لضمان الأمن والسلام لبلدنا".

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وأقدم مسلحون مجهولون، مساء اليوم الاثنين، على اغتيال الهاشمي الأربعيني، الذي يعرف بظهوره اليومي على القنوات التلفزيونية المحلية والاجنبية لتحليل أنشطة الجماعات الجهادية والسياسة العراقية، كما كان وسيطاً بين أطراف سياسية عدة.

والهاشمي هو من مواليد 1973 خريج كلية الإدارة والاقتصاد، اعتقل وحكم عليه بالسجن من قبل نظام صدام حسين.

يشار إلى أنه باحث بالشؤون الأمنية والستراتيجية وكاتب مقالات لشبكة رووداو الإعلامية، كما ولديه أكثر من 500 مقالة وبحث.

وأدار الهاشمي برنامج الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب بمركز آكد، وكان عضوا بفريق مستشارين لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية.