شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة المصرية: تسجيل 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و79 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و79 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

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وأكدت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا، الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الإثنين، بلغ 76222 حالة، وعدد الوفيات 3422 حالة.

كما أشارت الوزارة إلى تعافي 512 مصابا من الفيروس خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي المتعافين إلى 21238 شخصا حتى اليوم.