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الأردن يعيد فتح مستشفياته أمام المرضى من 12 دولة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

الأردن يعيد فتح مستشفياته أمام المرضى من 12 دولة

متابعات_ الخليج 365

أصبح الأردن مستعداً لمعاودة استقبال المرضى الراغبين في تلقي العلاج في مستشفيات المملكة الخاصة، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر، بسبب تفشي فيروس «» المستجد، وحدد لائحة بأسماء 11 دولة عربية، بالإضافة إلى قبرص.

 

وأطلقت الحكومة، بالتعاون مع المستشفيات الخاصة، موقع «سلامتك» الإلكتروني، الذي يستطيع المريض عبره حجز المستشفى، والدفع إلكترونياً، والحصول على تأشيرة إلكترونياً من قبل وزارة الداخلية.

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كما يتعين على المريض إرسال تقرير طبي عن حالته الصحية، وبياناته الشخصية، وبيانات مرافقيه، على أن يتلقى رداً على طلبه خلال 24 ساعة.

 

وسيكون باستطاعة المريض اختيار واحد من المستشفيات الـ 20 التي حددتها الحكومة، وطريقة المجيء إلى الأردن، جواً أو براً، على أن يتم استقبال المرضى في المطار أو على المعابر الحدودية، من قبل كادر طبي من المستشفى المعني.

 

ويشمل العلاج المتاح عمليات القلب، والعظام، وزرع الكلى، وزرع القوقعة، وتكميم المعدة، وغيرها من العمليات والخدمات العلاجية.

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