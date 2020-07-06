شكرا لقرائتكم فيديو اللحظات الأولى لاغتيال الهاشمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اللحظات الأولى لعملية اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي التي وقعت، الاثنين، أمام منزله في العاصمة بغداد.

ويوضح المقطع، مجهولون على دراجة نارية، يترجل واجد منهم وبيده سلاح إلى سيارة الهاشمي يلقي عليه الرصاص ثم يعود فاراً مع صديقه.

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وقتل الهاشمي بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية، تحدّث فيها عن خلايا الكاتيوشا المحمية من بعض الفصائل الموالية لإيران والأحزاب العراقية، ووقع الهجوم أمام بيته.

فيما أحدث خبر الاغتيال صدمة كبيرة في صفوف العراقيين، خصوصاً أن الراحل كان غرد قبل حوالي ساعة من اغتياله، على حسابه بموقع تويتر، تحدث فيها عن الوضع في العراق.

يشار إلى أن شبح الاغتيالات في العراق، كان أطل برأسه مجدداً في الآونة الأخيرة بعدما توقف لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شهد مارس/آذار الماضي حالات اغتيال استهدفت ناشطين في محافظة ميسان جنوب البلاد.