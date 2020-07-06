دبي تعلن جاهزيتها لاستقبال السياح

أعلنت إمارة دبي أن عودة حركة الملاحة الجوية عبر مطاراتها تشكل خطوة مهمة في تعزيز قطاع الطيران وترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي كواحدة من أهم مراكز الطيران في العالم، وفقًا لشبكة سكاي

نيوز.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد المري، إن عودة حركة السفر ستمهد لمرحلة جديدة نحو دعم الحركة الاقتصادية التي تعتبر أحد أهم

مقومات التنمية في الدولة.

وأكد المري أن ترحيب إمارة دبي بجميع الزوار والسياح القادمين عبر مطاراتها، وتؤكد لهم بأنهم محل ترحيب دائم في بلدهم الثاني، مشيرا إلى استعداد كافة الأجهزة المعنية لتسهيل إجراءات سفرهم وفق أعلى معايير الصحة والسلامة. وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).