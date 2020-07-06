ذكرت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل اليوم الأثنين، أن السفير البريطاني في بغداد يدعو الحكومة العراقية وبدعم من المجتمع الدولي محاسبة المسؤولين عن اغتيال الهاشمي.
وأعلن مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين، أن مسلحين يركبون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.
وأضاف، أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن رصاص المهاجمين أصاب المغدور في منطقتي الرأس والبطن، وأن العملية تمت بسلاح كاتم في منطقة زيونة بالقرب من منزله.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير البريطاني في بغداد: على الحكومة العراقية محاسبة المسؤولين عن اغتيال الهاشمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.