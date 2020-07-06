السفير البريطاني في بغداد: على الحكومة العراقية محاسبة المسؤولين عن اغتيال الهاشمي

ذكرت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل اليوم الأثنين، أن السفير البريطاني في بغداد يدعو الحكومة العراقية وبدعم من المجتمع الدولي محاسبة المسؤولين عن اغتيال الهاشمي.

وأعلن مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين، أن مسلحين يركبون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.

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وأضاف، أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن رصاص المهاجمين أصاب المغدور في منطقتي الرأس والبطن، وأن العملية تمت بسلاح كاتم في منطقة زيونة بالقرب من منزله.