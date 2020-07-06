نقل موقع روسيا اليوم عن روبيرتو كاودا أخصائي الوبائيات الإيطالي، إن طفرة D614G جعلت فيروس كورونا المستجد أكثر عدوى، لكن من وجهةنظر سريرية، لم يطرأ عليه أي تغيير، فهو لا يسبب أعراضا أكثر خطورة.
وأضاف الخبير: "باختصار لقد أصبح Sars-Cov-2 أكثر عدوى وأقل شراسة".
وقال إن "النتائج تتلاقى فقد توصلت أربع مجموعات بحثية دولية، بما فيها المجموعة الإيطالية، إلى أن هذا الفيروس المتحور، مقارنة بفيروس ووهان أصبح مهيمنا".
كانت هذه تفاصيل خبر أخصائي وبائيات: كورونا بات أقل شراسة لكنه صار أكثر عدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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