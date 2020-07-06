الأمين العام للإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

أعلن الأمين العام للإليزيه الكسيس كوهلر عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، في بيان، اليوم الاثنين.



ووفقًا لموقع روسيا اليوم أبقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وزيري المالية والخارجية في التعديل الوزاري الذي أجراه اليوم وشهد ضم مزيد من الساسة من الحكومات المحافظة السابقة وخبيرا لمنصب وزير البيئة.

من بين القائمة، تولت جابيريل آتال منصب المتحدث

باسم الحكومة الفرنسية، بدلاً من سبيث نداي. فيما تولت روكسانا ماراسينينو وزيرة شؤون الرياضة



وتولت باربرا بومبيلي وزارة التحول البيئي، بينما تولى إيمانويل وارجون وزارة الإسكان، وتم تعيين جان بابتيست جباري وزيرا مفوضا للنقل.

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وتولى وزير الحسابات العامة السابق جيرالد دارمانين، وزارة الداخلية بدلاً من

كريستوف كاستنر. فيما احتفظت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي بحقيبتها، كما احتفظ أيضاً جان ميشيل بلانكر بوزارة التعليم. وبقى أوليفييه فيران وزيرا للصحة والتضامن.

بينما احتفظ فريديريك فيدال بصلاحياته كوزير للتعليم العالي والبحث والابتكار، وتولت أنيك جيراردين مسؤولية وزارة ما وراء البحار.



كما تم تعيين إليزابيث بورن وزيرة للعمل والتوظيف والاندماج، وإريك دوبوند موريتي وزيراً للعدل خلفاً لنيكول بيلوبيه، وتم تعيين جاكلين جولو وزيرة للتماسك الإقليمي والعلاقات مع السلطات المحلية.