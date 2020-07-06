الصين تدعو مواطنيها في كندا لتوخي الحذر

دعت الصين مواطنيها إلى توخي الحذر عند السفر إلى كندا، مشيرة إلى «أعمال عنف متكررة» قامت بها الشرطة، وسط خلاف بين بكين وأوتاوا بشأن هونج كونج.

وقالت السفارة الصينية في أوتاوا في بيان «حدثت مؤخرا أعمال عنف متكررة من قبل قوات حفظ النظام في كندا ما أدى إلى العديد من التظاهرات» طالبة من الصينيين «التنبه لسلامتهم» و»لزوم الحذر».

وتدهورت العلاقات بين بكين وأوتاوا منذ أوقفت السلطات الكندية المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو في ديسمبر 2018، واعتقلت الصين في وقت لاحق كنديين، أحدهما دبلوماسي سابق.

وقررت كندا الأسبوع الماضي تعليق العمل باتفاقية مع هونج كونج لتسليم المطلوبين ووقف تصدير المعدات العسكرية الحساسة للمدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا، بعد أن أعربت دول غربية عن قلقها حيال عواقب قانون أمني فرضته الصين على المستعمرة البريطانية السابقة، على الوضع الخاص للمدينة.

وينذر الأمر بمزيد من التدهور في العلاقة المتوترة أساسا بين البلدين.

وفرض النظام الشيوعي هذا الأسبوع قانونا في هونج كونج أثار جدلا كبيرا وينتهك، وفق معارضيه، مبدأ «دولة واحدة ونظامان» الساري منذ استعادة الصين للمدينة عام 1997.