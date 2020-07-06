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اعتقال سياسيين بإثيوبيا

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اعتقلت السلطات الإثيوبية خمسة أعضاء كبار في حزب يمثل أورومو أكبر قومية في البلاد، في إطار حملة أعقبت احتجاجات أسفرت عن مقتل 166 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي.

واندلعت احتجاجات عنيفة في العاصمة أديس أبابا وإقليم أورومو المحيط بها بعد مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا والذي أشعل توترات إثنية.

وأفاد رئيس حزب جبهة تحرير أورومو داود عبسا وكالة فرانس برس، بأنّ قوات الأمن اعتقلت سياسيين في الحزب المعارض.

وأوضح أنّ قائمة الاعتقالات تتضمن أعضاء في اللجنة المركزية للحزب ومسؤولين سياسيين في قيادة الجبهة المعارضة.

وقال «لا نعلم لماذا تم اقتيادهم؟»، وتابع «ببساطة كانوا يجلسون في غرفهم ويقومون بعملهم».


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