استشهد أمس، أسير فلسطيني من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي، وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عن استـشهاد أحد الأسرى، في معتقل «إيشل»، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
يذكر أن الشهيد يبلغ من العمر (75 عاما) من حي الشجاعية بمدينة غزة، أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، وأمضى 26 عاماً في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد أسير مريض في سجون الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.