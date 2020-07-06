استشهاد أسير مريض في سجون الاحتلال

استشهد أمس، أسير فلسطيني من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي، وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عن استـشهاد أحد الأسرى، في معتقل «إيشل»، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

يذكر أن الشهيد يبلغ من العمر (75 عاما) من حي الشجاعية بمدينة غزة، أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، وأمضى 26 عاماً في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.