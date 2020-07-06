وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 172.823 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.
200 سلة
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 200 سلة غذائية، تزن 14 طنًا و800 كيلو غرام في قرى شوعب وعمدهن ولسكة بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 1.200 شخص. بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق.
اتفاقية مشتركة
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتنفيذ مشروع (فرحتهم أمل- كسوة العيد للأيتام- اليمن 2020م، خلال عيد الأضحى المبارك).
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد بن عايض العصيمي، أنه سيجري بموجب الاتفاقية توزيع كسوة عيد الأضحى المبارك لـ 84.750 مستفيدًا من الأيتام في محافظات عدن وحضرموت ولحج والحديدة والمهرة ومأرب وشبوة وأبين، مبينًا أن هذا المشروع يعد امتدادًا للكثير من المشروعات الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن الشقيق.
مسام في الأسبوع الأول من يوليو
1.092 لغمًا
3 ألغام مضادة للأفراد
298 لغما مضادة للدبابات
774 ذخيرة غير متفجرة
17 عبوة ناسفة
كانت هذه تفاصيل خبر انتزاع 1.092 لغما في اليمن خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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