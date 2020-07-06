كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق.. اغتيال خبير أمني برصاص مجهولين في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الإثنين، أن "الخبير الأمني هشام الهاشمي، اغتيل برصاص مسلحين مجهولين في بغداد".

وقال مصدر أمني عراقي: إن الكاتب والمختص في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي، قتل أمام منزله في هجوم مسلح شرقي بغداد، مضيفاً أن "مجموعة مسلحة تستقل عجلتين ناريتين اطلقت النار اليوم، صوب الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، لافتاً إلى أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".