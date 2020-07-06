كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: كورونا أعاد جهود مكافحة الإيدز أكثر من 10 سنوات للخلف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بأن معركة العالم مع مرض الإيدز تعثرت بظهور فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى أن "هذا الفيروس يهدد بإعادة الحرب على الإيدز 10 سنوات للوراء أو أكثر".

وقال برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز: إنه "لن يتم تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بـ (إتش.آي.في) لعام 2020، وحتى المكاسب التي تحققت يمكن أن تضيع ويتعثر التقدم بدرجة أكبر إذا لم نتخذ إجراءات مناسبة".

وتفيد أحدث البيانات عن عام 2019 بأن 38 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز، وهو ما يزيد بواقع مليون شخص عن عام 2018.

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وكان حوالي 25,4 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسب يتلقون العلاج المضاد في عام 2019، وهو تقدم كبير مقارنة بعقد مضى، لكن لا يزال 12.6 مليون شخص لا يحصلون على الأدوية، وهو ما يهدد جهود مكافحة الفيروس ووقف انتشاره.

ووجد برنامج الأمم المتحدة أن العالم متأخر جدا في الوقاية من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة المكتسب، إذ جرى تسجيل 1,7 مليون حالة إصابة جديدة بالفيروس في عام 2019، موضحاً أن "أسوأ منطقتين انتشر فيهما فيروس نقص المناعة المكتسب، هما شرق أوروبا وآسيا الوسطى إذ شهدتا معا زيادة مذهلة بنسبة 72% في الإصابات الجديدة بالفيروس منذ عام 2010".

كما ارتفعت وتيرة العدوى الجديدة بالفيروس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 22% وبنسبة 21% في أمريكا اللاتينية.